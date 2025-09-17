Preocupación en barrio Central de Plaza Huincul por fiesta de disfraces este fin de semana

Vecinos del barrio Central expresaron su creciente preocupación ante la realización de una fiesta de disfraces programada para este sábado 20, en un evento que promete premios de hasta 500 mil pesos para los mejores disfraces.

A pesar de la expectativa generada por el festejo, numerosos residentes manifestaron su desacuerdo y malestar, argumentando que cada vez que se organiza una fiesta de este tipo, se repiten situaciones de inseguridad, ruidos molestos y agresiones en la vía pública.

Una vecina del barrio recordó con preocupación lo sucedido en la última fiesta organizada en el Club Plaza, donde, según denunció,

“hubo hasta balaceras y riñas en plena calle. No hay control de ningún tipo”.

Este tipo de antecedentes ha encendido las alarmas entre los habitantes de la zona, quienes reclaman la intervención de las autoridades para garantizar la seguridad antes, durante y después del evento.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente si se implementarán protocolos especiales de seguridad o controles policiales para prevenir incidentes. Desde la comunidad barrial piden que se tomen medidas preventivas urgentes para evitar que se repitan hechos de violencia como en ocasiones anteriores.

La expectativa por la fiesta es alta, pero también lo es la tensión entre quienes buscan disfrutar del evento y quienes exigen respeto por la convivencia y la tranquilidad del barrio. Habrá que esperar qué acciones se toman en las próximas horas.