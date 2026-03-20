Preocupación docente en Neuquén: denuncian el “cierre encubierto” de los departamentos de aplicación

El conflicto educativo suma un nuevo capítulo en la provincia de Neuquén. Desde el gremio docente alertaron sobre una decisión que podría impactar de lleno en los institutos de formación docente: la transferencia de salas de nivel inicial de los denominados departamentos de aplicación, medida que interpretan como un cierre encubierto.

La advertencia fue planteada por Luján Noé, vocal gremial del nivel secundario superior en el Consejo Provincial de Educación, quien explicó que las autoridades educativas presentaron un borrador que propone trasladar estas salas a jardines integrales. Según detalló, la medida comenzaría a regir desde el 1 de enero de 2027.

El tema se debatió recientemente en un encuentro provincial realizado en Zapala, donde participaron representantes de distintos institutos. Allí se expusieron los argumentos oficiales, vinculados a cuestiones edilicias, presupuestarias y de organización pedagógica.

Sin embargo, desde el sector docente cuestionan esos fundamentos. “Los departamentos de aplicación funcionan como instituciones integradas, con acompañamiento pedagógico y participación en actividades del nivel. No hay justificación real para esta decisión”, sostuvieron.

Aunque desde el organismo educativo se habla de una “transferencia”, el gremio la considera un cierre que podría afectar fuentes laborales. En la provincia existen cinco departamentos de aplicación, cuatro de ellos con nivel inicial, y un total de 23 institutos de formación docente.

Además, denunciaron que la medida no fue debatida dentro del cuerpo colegiado del Consejo, donde los trabajadores tienen representación, y aseguran que se trata de una decisión política ya definida.

Frente a este escenario, desde el gremio anunciaron que rechazan la propuesta y que continuarán con reuniones y acciones en toda la provincia para visibilizar la situación y defender los puestos de trabajo.

Por otro lado, en el marco de los 50 años del golpe cívico-militar en Argentina, desde ATEN se llevan adelante distintas actividades de memoria en toda la provincia, que incluyen marchas, vigilias y propuestas en las escuelas, declaradas de interés educativo por el propio Consejo.

El conflicto por los departamentos de aplicación promete escalar en los próximos meses, con un fuerte cruce entre el gobierno educativo y el sector docente.