Preocupación de estudiantes y familias por la falta de prácticas en la carrera de Enfermería de la Cruz Roja

Familiares de estudiantes que cursan la carrera de Enfermería en el Instituto Superior de Enfermería de la Cruz Roja, en Plaza Huincul, expresaron su preocupación por la falta de prácticas hospitalarias durante el presente ciclo lectivo, una instancia considerada fundamental en la formación de los futuros profesionales.

Según relataron, hasta el año pasado los alumnos de primero, segundo y tercer año realizaban actividades prácticas en el hospital local como complemento de la formación teórica que reciben en las aulas. Sin embargo, aseguran que durante 2026 aún no se han concretado esas prácticas y que los estudiantes desconocen cuándo podrán retomarlas.

La inquietud tomó estado público luego de que alumnos de distintos cursos presentaran notas y realizaran reclamos internos solicitando respuestas sobre la situación. De acuerdo con los testimonios recogidos, la preocupación crece debido a que ya transcurrió gran parte del año académico sin que se haya iniciado la actividad práctica.

Familiares indicaron además que realizaron consultas y que, según pudieron averiguar, desde el hospital no existirían impedimentos para recibir a los estudiantes, por lo que consideran que la situación debería resolverse desde la institución educativa.

Otro de los puntos planteados es la falta de información oficial sobre las razones que impiden el desarrollo de las prácticas. Los estudiantes habrían elevado notas firmadas por distintos cursos con el objetivo de obtener precisiones sobre el tema y conocer cómo se garantizará la formación práctica durante este año.

A esto se suma la preocupación por el costo de la cuota mensual de la carrera, que recientemente volvió a actualizarse y ronda los 197 mil pesos. Según señalaron los familiares, el incremento de los aranceles genera aún más inquietud entre quienes consideran indispensable que las prácticas formen parte de la formación por la que están abonando.

Los familiares remarcaron que el reclamo busca obtener respuestas y soluciones, evitando que los estudiantes puedan verse afectados por realizar consultas o expresar sus inquietudes.

Mientras tanto, la comunidad educativa espera que las autoridades de la institución brinden información oficial sobre el estado de las prácticas profesionalizantes y el cronograma previsto para el resto del ciclo lectivo.