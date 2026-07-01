Preocupa una seguidilla de robos en comercios de Cutral Co: dos hechos en pocas horas

La inseguridad volvió a golpear a comerciantes de Cutral Co con dos episodios ocurridos durante la tarde del martes, uno de ellos en un conocido local de indumentaria del centro y otro en un supermercado, donde un presunto delincuente fue detenido tras intentar escapar.

Uno de los hechos ocurrió alrededor de las 19.30 en el comercio de ropa Girasol, que nuevamente fue blanco de la delincuencia. Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, una pareja ingresó al local y, mientras una de las personas distraía a las empleadas, la otra ocultaba prendas entre sus ropas. La maniobra quedó registrada y es analizada por la Policía para identificar a los sospechosos y determinar si actuaban con otros cómplices.

Horas más tarde, en un supermercado ubicado sobre calle Roca al 600, empleados detectaron a un hombre que intentaba sustraer mercadería. Los propietarios cerraron las puertas del comercio para impedir su fuga y el sospechoso reaccionó de manera violenta, intentando agredir con un arma blanca a un empleado que lo enfrentó hasta la llegada de la Policía.

Finalmente, el hombre fue reducido y demorado por efectivos policiales sin que lograra concretar el robo.

Además, durante la noche, dos personas fueron demoradas en la intersección de Carlos H. Rodríguez y 13 de Diciembre al no poder justificar la procedencia de diversos elementos que transportaban. La Policía investiga si los objetos habían sido robados.