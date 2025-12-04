Premiaron a los equipos del Torneo Clausura de Fútbol Comunitario en el Gimnasio Municipal Mosconi

En el Gimnasio Municipal Gral. Enrique Mosconi se realizó la ceremonia de premiación del Torneo Clausura de Fútbol Comunitario, en sus categorías Masculino y Femenino, una propuesta deportiva que fortalece la integración, el juego y el compañerismo entre niños, niñas y familias de la región. Del certamen participaron equipos de Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala.

El encuentro fue encabezado por el Intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, junto a autoridades del Ejecutivo Municipal. La jornada reunió a los equipos Alianza, Rivadavia, Dorados Juniors, Petrolerito, Club Plaza, Petro, Escuela Petro, Extremo Juniors, Fortaleza Juniors, De Paul, Komarka Juniors, Gladiadores y La Amistad, quienes compartieron un cierre de temporada marcado por la alegría y el reconocimiento al esfuerzo deportivo.

Durante la premiación se entregaron trofeos desde la categoría 2009/2010 hasta la 2019/2020, además de la categoría femenina, incorporada recientemente al torneo. También fueron distinguidos los goleadores y la valla menos vencida, celebrando el talento y el desempeño de los jóvenes deportistas.

En su mensaje, el Intendente Rioseco destacó la importancia del deporte comunitario:

“Es un gusto ver tantas familias y niños haciendo deporte, y a los padres acompañando. Este año se incorporaron las mujeres y para nosotros es un orgullo. El año pasado dijimos que íbamos a inaugurar tres canchas de césped sintético y las inauguramos. Próximamente vamos a inaugurar dos canchas más: en barrio Progreso y en Pueblo Nuevo, para que los chicos hagan deporte, estén ocupados y compartan en familia”.

La premiación cerró un año de trabajo, participación y crecimiento para el fútbol comunitario, que continúa consolidándose como un espacio de encuentro, inclusión y desarrollo para la juventud de la comarca.