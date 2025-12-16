Precaución por cocaína presuntamente adulterada en Neuquén capital

Las autoridades sanitarias de Neuquén emitieron una alerta preventiva ante la posible circulación de cocaína presuntamente adulterada en la capital provincial y zonas aledañas, luego de que se registraran dos muertes en los últimos cinco días vinculadas al consumo de esta sustancia.

Según se informó oficialmente, los casos presentaron síntomas atípicos para el consumo habitual de cocaína, lo que encendió las alarmas en el Sistema Público de Salud. Además, una tercera persona permanece internada en terapia intensiva con el mismo antecedente de consumo.

Desde el área de Salud se solicitó extremar las precauciones y evitar el consumo de sustancias, especialmente ante la sospecha de que puedan estar adulteradas. Asimismo, se recomendó que quienes hayan consumido cocaína y presenten síntomas inusuales concurran de manera inmediata al centro de salud u hospital más cercano para recibir atención médica.

En paralelo, continúan las investigaciones interinstitucionales para determinar el origen y la composición de la sustancia que habría provocado las intoxicaciones. Las autoridades confirmaron que ya se dio aviso al Sistema de Alertas Tempranas (SAT) sobre nuevas sustancias psicoactivas, con el objetivo de reforzar la vigilancia y prevención en la región.

La situación se encuentra bajo seguimiento permanente, mientras se insiste en el llamado a la responsabilidad y al cuidado de la salud de la población.