​Policías acusados por un violento robo en Cipolletti: un año de prisión preventiva para uno de ellos 

La Fiscalía imputó a dos policías de General Roca por un violento robo en Cipolletti y por un caso de extorsión. Uno de ellos fue acusado de ingresar armado a una vivienda y golpear a un hombre que sufrió un ACV. El juez ordenó un año de prisión preventiva para ambos, mientras continúa la investigación.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a dos hombres detenidos en General Roca, acusados de haber participado en un violento robo en Cipolletti y en un hecho de extorsión. Los tres imputados pertenecen a la fuerza policial y uno de ellos ya estaba detenido desde abril.

Robo en Cipolletti

Según la acusación, el 20 de marzo de 2024 tres personas llegaron a una vivienda de calle Brentana. Dos de ellos ingresaron bajo un falso pretexto y, vestidos de uniforme policial, redujeron a la pareja. El agente imputado hoy golpeó con su arma reglamentaria al hombre, provocándole un ACV, mientras otro cómplice exigía dinero y joyas. Un tercer partícipe actuó como campana.

El hecho fue calificado como robo agravado por el uso de arma, cometido en banda y con participación de un funcionario policial. Entre las pruebas, la Fiscalía presentó registros de cámaras de seguridad, análisis de comunicaciones y la declaración de la víctima.

Extorsión a otro vecino

Además, la Fiscalía acusó a otro policía de la Brigada de Investigaciones por un caso de extorsión, ocurrido entre septiembre y octubre de 2024. Junto a otro agente ya detenido, habrían simulado una orden judicial para exigir 50.000 pesos a cambio de no avanzar en una causa, dinero que luego se repartieron.

Prisión preventiva

Ante el riesgo de entorpecimiento de la investigación y de fuga, el juez de garantías ordenó la prisión preventiva por un año para ambos imputados. También se prohibió difundir imágenes que permitan identificarlos, a fin de no afectar las medidas judiciales en curso.