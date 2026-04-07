Polémica por uso de ambulancia: desde el hospital de Cutral Co aclararon que no pertenece a la ciudad

En las últimas horas se viralizó en redes sociales una imagen que muestra una ambulancia cargando bolsas de alimento para perros en el estacionamiento de un hipermercado en Plaza Huincul, lo que generó indignación y cuestionamientos sobre el uso de vehículos oficiales.

Ante la difusión, desde el hospital de Cutral Co salieron a aclarar que la unidad no pertenece a esa localidad. El chofer Sergio Méndez explicó que la ambulancia corresponde a la ciudad de Rincón de los Sauces.

“Nos están involucrando injustamente. Esa ambulancia no es de Cutral Co y nos perjudica como trabajadores”, señaló, remarcando que el hospital local cuenta con recursos limitados y no dispone de unidades para uso personal.

Además, indicó que actualmente el sistema de salud local funciona con pocas ambulancias operativas, lo que hace aún más improbable un uso indebido como el que se observa en la imagen.

Desde el sector pidieron responsabilidad al momento de difundir este tipo de contenidos, ya que —según manifestaron— las acusaciones erróneas afectan tanto al personal como a sus familias.

La situación generó debate en redes sociales, mientras se insiste en la necesidad de un uso adecuado de los vehículos públicos.