Polémica por la cantidad de ambulancias del hospital: versiones cruzadas entre el Ministerio de Salud y ATE

El director del hospital, Gastón Zúñiga, dialogó con Matutino para aclarar la situación del parque automotor del nosocomio, luego de las declaraciones del ministro de Salud, Martín Regueiro, quien afirmó que el establecimiento cuenta con ocho ambulancias.

Tras estas declaraciones, desde el gremio ATE salieron a desmentir dicha información. Anabela Cuevas, representante sindical, sostuvo que “no existen ocho ambulancias en funcionamiento, sino solo tres”, generando preocupación entre los trabajadores y la comunidad.

Frente a esta controversia, Zúñiga ratificó los dichos del ministro y aseguró que el hospital sí dispone de ocho ambulancias en total, aunque aclaró que “algunas se encuentran periódicamente en reparación, por eso no están operativas todo el tiempo”. El director remarcó que se trabaja para mantener la flota en condiciones y garantizar la cobertura de emergencias.