Polémica en el Deliberante: proponen declarar de interés cultural una casa de repuestos

Durante la sesión de este jueves 24 en el Concejo Deliberante de Cutral Co, se conoció un proyecto presentado por el concejal Maximiliano Navarrete para declarar de interés cultural y social al comercio RenFord Repuestos, propiedad del también concejal Rubilar.

La propuesta generó controversia casi de inmediato, ya que fue vista por varios de los presentes como una posible falta de ética, al tratarse de un reconocimiento a un emprendimiento que pertenece a un integrante del mismo cuerpo deliberativo.

Curiosamente, Navarrete no estuvo presente en la sesión donde se mencionó su proyecto, lo que no impidió que surgieran cuestionamientos al respecto. Aunque aún no fue tratado formalmente en el recinto, el tema ya levantó críticas y dejó planteado un debate sobre los límites entre lo público y lo privado.

Resta esperar qué decisión tomará el cuerpo deliberativo respecto a este particular reconocimiento, que podría abrir una discusión más amplia sobre el uso de las declaraciones de interés y su verdadero sentido en el ámbito institucional.