Plaza Huincul tiene nueva representante en el gabinete provincial

La abogada Claudia Mesplatere fue designada como nueva subsecretaria de Familia de la provincia de Neuquén, según lo establece el Decreto 1021/2025, firmado por el gobernador Rolando Figueroa. El nombramiento implica un cambio estratégico dentro del organigrama del Ministerio de Gobierno, a cargo de Jorge Tobares.

Mesplatere, de 47 años y oriunda de Plaza Huincul, ya integraba la estructura del área como coordinadora desde el inicio de la gestión. Su ascenso fue definido como un reconocimiento a su compromiso sostenido con las políticas públicas de protección integral de derechos, especialmente de la niñez, adolescencia, personas con discapacidad y sectores en situación de vulnerabilidad social.

Desde el Ministerio destacaron su profesionalismo, capacidad de trabajo en equipo y dedicación. En los últimos meses, encabezó programas claves como Familias Solidarias, orientado a la creación de redes de contención con apoyo institucional, junto a otras iniciativas que buscan garantizar el acceso a derechos básicos.

En cuanto a su formación, estudió en la Universidad Blas Pascal, donde también cursó una diplomatura en Derecho Penal. Además, desde 2013 ejerce como abogada independiente, con experiencia en asesoramiento legal, patrocinio, elaboración de proyectos, liderazgo de equipos y en ramas como Derecho Civil y Penal.