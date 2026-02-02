Plaza Huincul tendrá jornadas de atención para tramitar y renovar licencias de transporte profesional

Durante el mes de febrero, la ciudad de Plaza Huincul contará con jornadas especiales de atención para iniciar o renovar la Licencia Nacional de Conducir destinada a conductores de transporte profesional de cargas y pasajeros, correspondientes a las categorías C, D y E.
El trámite es gestionado a través de la Cámara Argentina de Transporte Automotor de Mercancías y Residuos Peligrosos y se realizará en la Subsecretaría de Capacitación, ubicada en Avenida del Libertador 517, del barrio Central.
Esta gestión permite obtener tanto la licencia habilitante como el certificado necesario para el ejercicio del transporte de pasajeros y de mercancías peligrosas, facilitando a los conductores el cumplimiento de los requisitos exigidos a nivel nacional.
Cronograma de cursos
Carga de Pasajeros
- Curso inicial: del 23 al 25 de febrero
- Curso de renovación: 19 y 21 de febrero
Mercancías Peligrosas
- Curso inicial: del 26 al 27 de febrero
- Curso de renovación: 28 de febrero
Las personas interesadas deberán solicitar turno previamente vía WhatsApp al 1163512147.
Desde la organización destacaron la importancia de estas jornadas para fortalecer la capacitación y regularización de los conductores profesionales de la región.