Plaza Huincul se prepara para la 3ª Edición de Ciencia y Tecnología Municipal

La Subsecretaría de Industria y Tecnología de la Municipalidad de Plaza Huincul invita a toda la comunidad a participar de la 3ª Edición de Ciencia y Tecnología Municipal, que se llevará a cabo el próximo 10 de abril en la ciudad.

La convocatoria, de carácter provincial, está dirigida a instituciones educativas de todos los niveles, así como a proyectos científicos y tecnológicos tanto locales como provinciales. La iniciativa se consolida como una propuesta estratégica orientada a promover la divulgación científica y tecnológica, fortalecer vocaciones tempranas y generar espacios de articulación entre educación, innovación y comunidad.

Desde la organización destacaron que el evento busca visibilizar el trabajo que se realiza en escuelas, institutos y espacios de investigación, además de fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos entre estudiantes, docentes, profesionales y emprendedores del sector tecnológico.

Inscripciones abiertas

Las instituciones y equipos interesados en participar pueden completar el formulario de inscripción a través del siguiente enlace:

👉 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3X7EzVAejA-hpdbSHDTApie8aKZoUM5NNWWbfEuKJ8ua6GQ/viewform?pli=1

La propuesta promete convertirse nuevamente en un punto de encuentro clave para la ciencia y la tecnología en la región, reafirmando el compromiso de Plaza Huincul con el desarrollo del conocimiento y la innovación.