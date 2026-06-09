9 junio, 2026 10:12
Facebook Instagram Youtube X-twitter Whatsapp

Plaza Huincul: reprogramaron el encuentro de intercambio de figuritas del Mundial 2026

Luego de haber sido suspendido por las condiciones climáticas, el esperado encuentro de intercambio de figuritas del Mundial 2026 ya tiene nueva fecha y volverá a convocar a niños, jóvenes y familias de la comarca.

La actividad se realizará el próximo viernes 12 de junio, de 17 a 20 horas, en las instalaciones del Club Plaza Huincul. La propuesta es organizada por la Dirección de Juventud, dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Plaza Huincul, junto a Kiosco La Estrella.

Durante la jornada, los participantes podrán llevar sus figuritas repetidas para intercambiarlas con otros coleccionistas, avanzar en el completado de sus álbumes y compartir una tarde de recreación vinculada a la pasión que despierta el Mundial de Fútbol 2026.

Además de los intercambios, los organizadores anunciaron que habrá merienda, sorteos, juegos y diversas sorpresas para que toda la familia pueda disfrutar del encuentro.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa que combina entretenimiento, compañerismo y la emoción de coleccionar las figuritas de la máxima cita futbolística mundial.

Compartir:

Podría interesarte...