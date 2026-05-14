Plaza Huincul refuerza la asistencia social y avanza con las elecciones vecinales

La Municipalidad de Plaza Huincul continúa con la asistencia a familias vulnerables ante la llegada del invierno, mediante la entrega de leña y garrafas para vecinos que aún no cuentan con conexión a la red de gas natural.

La subsecretaria de Desarrollo Social, Mariana Pérez, explicó que ya se realiza el relevamiento de familias y pidió a los vecinos acercarse a las oficinas de Desarrollo Social o a las sedes barriales para actualizar documentación y solicitar ayuda.

“Queremos llegar a todos los hogares que están atravesando esta necesidad antes de que llegue el invierno más fuerte”, señaló.

Desde el municipio destacaron que la extensión de la red de gas permitió que muchas familias ya no dependan de este tipo de asistencia, aunque reconocieron que aumentaron los pedidos de ayuda alimentaria debido a la situación económica.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Anahi Bobadilla, remarcó que una de las prioridades de la gestión del intendente Claudio Larraza es la atención directa a los vecinos y la respuesta a las demandas sociales.

Además, confirmaron que el próximo 12 de julio se realizarán las elecciones vecinales en Plaza Huincul. Según indicaron, hubo una importante participación de vecinos interesados en conformar listas para representar a sus barrios.

Actualmente, el padrón vecinal cuenta con más de 16 mil personas habilitadas para votar.