Plaza Huincul mostró su potencial energético en una feria internacional en Houston

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, destacó la participación de la ciudad en la Offshore Technology Conference (OTC) realizada en Houston, Texas, donde se presentaron las oportunidades de desarrollo vinculadas al crecimiento de Vaca Muerta y el GNL.

Larraza participó junto al gobernador Rolando Figueroa y remarcó que Plaza Huincul busca posicionarse como una ciudad preparada para recibir inversiones y operadores de la industria energética, gracias a su ubicación estratégica y la planificación impulsada desde el municipio.

Además, resaltó las políticas de capacitación y formación laboral desarrolladas para que vecinos y vecinas puedan acceder a nuevas oportunidades vinculadas al sector hidrocarburífero.

El jefe comunal señaló que uno de los objetivos de la gestión es fortalecer la infraestructura y el perfil competitivo de la ciudad de cara al crecimiento proyectado para los próximos años.