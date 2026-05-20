Plaza Huincul mantiene abierta la inscripción a talleres municipales gratuitos

La Municipalidad de Plaza Huincul continúa desarrollando talleres municipales gratuitos en distintos barrios de la ciudad, con propuestas abiertas durante todo el año para mayores de 18 años.

La subsecretaria de Institucionales, Natalia Rodríguez, junto a la directora de Talleres Municipales, María Eugenia Cordero, informaron que actualmente las actividades se dictan en ocho espacios comunitarios y municipales, permitiendo que los vecinos puedan incorporarse en cualquier momento.

Entre las propuestas se encuentran talleres de marroquinería, corte y confección, tejido, crochet, telar mapuche, pintura, resina, amigurumi y reciclado artesanal, entre otros.

Desde el municipio destacaron que las actividades no solo brindan herramientas con salida laboral, sino también espacios de contención y socialización. “La gente elige estos lugares para compartir, aprender y sentirse acompañada”, señaló Rodríguez.

Actualmente más de 150 personas participan semanalmente de los talleres, que funcionan en turnos mañana y tarde en distintos sectores de Plaza Huincul.

Los interesados pueden obtener información e inscribirse a través de las redes sociales de la Dirección de Talleres Municipales o comunicándose vía WhatsApp al 2995-126205.