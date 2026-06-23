Plaza Huincul: Larraza destacó el proyecto de GNL y pidió fortalecer el desarrollo y el empleo local

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, se refirió al tratamiento legislativo del convenio entre YPF y el Gobierno de la Provincia del Neuquén vinculado al desarrollo del proyecto Argentina GNL, que será debatido este miércoles en la Legislatura provincial, y consideró que se trata de “uno de los megaproyectos más importantes de la historia argentina”.

En diálogo con Matutino, Larraza expresó su expectativa de que la iniciativa sea aprobada y remarcó la importancia que tendrá para la región de la comarca petrolera. “Es un momento importante para nuestra región, se abre una ventana de posibilidades que puede significar un renacer en términos de empleo, infraestructura y desarrollo”, señaló.

El jefe comunal explicó que el proyecto contempla la extracción de gas en áreas cercanas a la zona y la construcción de una planta de tratamiento de gas natural licuado (GNL), con una inversión estimada en alrededor de 7.000 millones de dólares en su primera etapa. En ese sentido, indicó que el desarrollo productivo recién se vería reflejado hacia el año 2030, por lo que llamó a la “cautela y preparación” de la región.

“Esto no genera empleo inmediato, pero sí es una oportunidad histórica que debemos aprovechar preparándonos en capacitación, educación y competitividad”, afirmó.

Reclamo por participación de pymes locales

Durante la entrevista, Larraza también se refirió a las preocupaciones de las empresas locales, que reclaman mayor participación frente a firmas de otras provincias en el desarrollo de Vaca Muerta y los futuros proyectos energéticos.

El intendente coincidió en la necesidad de fortalecer el rol de las pymes de la comarca. “El planteo de defender a la localidad es totalmente válido. Hay herramientas como leyes de compre local y programas provinciales, pero debemos trabajar para que las empresas de la región tengan prioridad”, sostuvo.

En esa línea, destacó la importancia de articular entre el Estado, la industria y el sector privado para garantizar oportunidades laborales y de servicios para empresas neuquinas.

Infraestructura y beneficios para la región

Respecto del convenio que también incluye un aporte de 175 millones de dólares por parte de YPF para obras de infraestructura en la provincia, Larraza señaló que aún no están definidos los proyectos específicos para Plaza Huincul, aunque aseguró que la región ya viene recibiendo inversiones en escuelas, cloacas y conectividad a partir del desarrollo de Vaca Muerta.

“Seguramente habrá beneficios para la comarca y debemos trabajar para que una parte de esos recursos se traduzca en obras concretas y empleo local”, indicó.

Debate legislativo

El convenio entre YPF y el Gobierno provincial será tratado en la Legislatura en medio de posiciones divididas. Uno de los puntos centrales del debate es el impacto en las regalías hidrocarburíferas y las condiciones del acuerdo.

Para Larraza, sin embargo, se trata de un proyecto estratégico: “No es un tema político, es un pacto de gobernanza para el desarrollo de la provincia y del país. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar”, concluyó.