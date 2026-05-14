Plaza Huincul: la Lista Verde se prepara para las elecciones de la Junta Interna de ATE

La Lista Verde confirmó su participación en las elecciones de la Junta Interna de ATE en la Municipalidad de Plaza Huincul, que se realizarán el próximo 2 de junio. Daniel Tisera y Marcela Mendoza, integrantes de la agrupación, brindaron detalles sobre el proceso electoral y los principales reclamos de los trabajadores municipales.

Según explicó Tisera, finalmente quedó oficializada una sola lista para competir en los comicios. “Presentamos todos los avales y la documentación correspondiente dentro del programa electoral establecido por el Consejo Electoral Nacional”, señaló.

Desde la agrupación indicaron que la Junta Interna local había quedado acéfala hace algunos meses y que, pese a ser lista única, igualmente se realizará la votación para respetar el proceso democrático y darle legitimidad a la futura conducción gremial.

Actualmente, ATE cuenta con alrededor de 269 afiliados habilitados para votar en Plaza Huincul. Tisera aseguró que en los últimos tiempos hubo una importante desafiliación de trabajadores, aunque destacó que muchos comenzaron nuevamente el trámite de afiliación.

Por su parte, Marcela Mendoza, candidata a secretaria general de la Lista Verde, sostuvo que el principal objetivo será recuperar la representación de los trabajadores municipales. “Tenemos muchísimos reclamos y el mandato que recibimos es defender los derechos de los compañeros”, afirmó.

Entre las problemáticas planteadas mencionaron falta de indumentaria, estado de vehículos, reclamos salariales y pedidos de pase a planta permanente. Mendoza explicó que la intención será recorrer los distintos sectores municipales para escuchar las necesidades de los trabajadores y gestionar soluciones junto al Ejecutivo municipal.

Además, desde la Lista Verde cuestionaron la falta de representación gremial en las últimas discusiones salariales y remarcaron que muchos empleados sienten que no fueron escuchados en el último tiempo.

Las elecciones se desarrollarán el 2 de junio, de 8 a 16 horas, con urnas ubicadas en el corralón municipal y en la Biblioteca Juan Benigar de Plaza Huincul.