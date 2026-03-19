Plaza Huincul inicia acciones para cerrar el basural y mejorar la gestión de residuos

En el marco del plan de saneamiento ambiental, la ciudad de Plaza Huincul dio inicio a la primera jornada de limpieza manual en el sector colindante al basural a cielo abierto, como parte del proyecto que busca su cierre definitivo.

La actividad contó con una importante participación de voluntarios, quienes se sumaron a esta iniciativa que contempla la construcción de una fosa de rechazo transitoria destinada a la disposición de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) generados en la localidad. Este avance representa un paso clave en el proceso de clausura del basural, que funciona desde 1970.

El intendente Claudio Larraza, junto a integrantes del Ejecutivo municipal y trabajadores de distintas áreas, formó parte de la jornada de trabajo, acompañando el inicio de este proyecto ambiental.

Desde el municipio destacaron que la implementación de esta infraestructura permitirá garantizar condiciones adecuadas de protección ambiental, sanitaria y operativa, en el marco de la transición hacia un sistema integral de gestión de residuos.

Asimismo, la futura fosa se presenta como una solución técnica superadora que contribuirá al cierre definitivo del actual sitio de disposición. Entre sus principales beneficios se encuentran la mejora en la protección del ambiente, el fortalecimiento de la seguridad operativa y una mayor eficiencia económica para el municipio. Además, se dará inicio al proceso de remediación ambiental, con una mirada puesta en el bienestar de las generaciones futuras.