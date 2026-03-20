Plaza Huincul impulsa políticas de inclusión y prepara capacitaciones para medios

Desde la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de Plaza Huincul, la Dirección de Discapacidad avanza con distintas acciones orientadas a la inclusión, la accesibilidad y la concientización en la comunidad.

Su directora, Carina Rodríguez, explicó que el área trabaja en base a ordenanzas vigentes, brindando atención al público, asesoramiento a familias, capacitaciones y articulación con instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales. Además, destacó el funcionamiento de un dispositivo que reúne a unas 30 personas con discapacidad, acompañadas por profesionales.

Uno de los ejes centrales es la sensibilización social, promoviendo el uso correcto del lenguaje y derribando mitos. “Primero es la persona, por eso hablamos de persona con discapacidad, sujeto de derecho, con las mismas oportunidades que cualquier ciudadano”, remarcó.

En ese marco, se anunció una próxima capacitación destinada a medios de comunicación, con el objetivo de mejorar el tratamiento informativo y evitar terminologías obsoletas o discriminatorias. La actividad se realizaría entre abril y mayo.

Por otra parte, se recordó que el 15 de marzo se conmemoró el Día Nacional de la Accesibilidad, reforzando el mensaje de que la inclusión es una responsabilidad colectiva, que también involucra acciones cotidianas de los vecinos.

Asimismo, la ciudad será sede el 7 y 8 de abril de la primera asamblea provincial del Consejo Provincial de Discapacidad, un espacio participativo que reúne a representantes de distintos sectores para debatir y proponer políticas públicas.

Desde el área destacaron la importancia de seguir generando estos espacios de encuentro y formación para construir una sociedad más inclusiva e igualitaria.