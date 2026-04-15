Plaza Huincul impulsa el futuro con el segundo año del Club de Robótica

La ciudad de Plaza Huincul puso en marcha el segundo año del Club de Robótica, una iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Capacitación de la Municipalidad en conjunto con la Red Provincial ANIDE, que continúa consolidándose como un espacio de aprendizaje innovador para jóvenes y adultos.

En esta nueva etapa, la propuesta superó las expectativas con más de 200 inscriptos de nivel primario, secundario y adultos. “En esta oportunidad contamos con más de 200 inscriptos entre nivel primario, secundario y adultos, como nueva modalidad que complementará el desarrollo científico de la ciudad a través de propuestas tecnológicas”, destacó la subsecretaria municipal de Capacitación, Soledad Almendra.

El Club de Robótica de Plaza Huincul se posiciona como el primero de acceso gratuito y financiado íntegramente por el municipio. Durante 2025, permitió que decenas de participantes se introdujeran en el mundo de la programación, la electrónica y la tecnología aplicada, fomentando habilidades clave como el pensamiento lógico, el trabajo en equipo y la resolución de problemas.

Para este 2026, el programa renueva su compromiso con una ampliación de contenidos, el fortalecimiento de las capacitaciones y la consolidación del vínculo con la Red Provincial ANIDE. El objetivo es seguir generando oportunidades de formación en nuevas tecnologías y acompañar el crecimiento educativo de la comunidad.

Desde la gestión municipal remarcaron que se continuará apostando a la capacitación como herramienta fundamental para el desarrollo local, promoviendo iniciativas que preparen a las nuevas generaciones frente a los desafíos del presente y del futuro.

De esta manera, Plaza Huincul reafirma su rumbo hacia una ciudad que apuesta al conocimiento, la innovación y la formación de talento local.