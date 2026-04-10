Plaza Huincul habilita un formulario web para agilizar reclamos de servicios públicos

La Subsecretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Plaza Huincul anunció la puesta en marcha de un nuevo formulario web destinado al registro de reclamos, con el objetivo de optimizar la atención y brindar respuestas más rápidas y eficientes a los vecinos.

A través de esta herramienta digital, la comunidad podrá canalizar distintos tipos de solicitudes vinculadas a servicios esenciales como agua, cloacas, recolección de residuos, limpieza urbana y bacheo. Desde el área destacaron que el sistema permitirá mejorar el seguimiento de cada caso y agilizar su resolución.

El formulario se encuentra disponible mediante el escaneo de un código QR difundido por el municipio, o accediendo directamente a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQMCO0LGFg_R5J4Z06NJFbeJsljqRYDRO4ju5tQ0ZO9xgqUQ/viewform

Con esta iniciativa, el municipio busca fortalecer la comunicación con los vecinos y modernizar los canales de atención, promoviendo una gestión más eficiente de los servicios públicos en la ciudad.