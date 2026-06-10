Plaza Huincul fue sede de una capacitación sobre salud sexual y prevención de ITS

La Municipalidad de Plaza Huincul, junto a Fundación Huésped y Fundación Pampa Energía, realizó una jornada de capacitación sobre salud sexual, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y promoción de derechos, destinada a personal municipal, profesionales de la salud y distintas áreas comunitarias.

La actividad marcó el cierre de un trabajo de más de tres meses y se desarrolló en un espacio recuperado por el municipio, donde participaron más de 50 personas. Desde la organización destacaron la importancia de abordar la temática ante el incremento de casos de ITS registrado en la región.

Representantes de Fundación Huésped señalaron que el objetivo es fortalecer el acceso a la información, fomentar la realización de testeos de VIH y sífilis, y promover el diálogo sobre salud sexual en distintos ámbitos de la comunidad.

Por su parte, desde Fundación Pampa Energía resaltaron el trabajo articulado con los municipios y remarcaron que la capacitación busca generar herramientas para que los distintos actores locales puedan desarrollar acciones de prevención y concientización.

La iniciativa también se llevó adelante en Piedra del Águila y San Patricio del Chañar, y se espera que tenga continuidad con nuevas actividades destinadas a la comunidad de Plaza Huincul en los próximos meses.