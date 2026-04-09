Plaza Huincul fue sede de la 38ª Asamblea del Consejo Provincial de Discapacidad

Durante dos jornadas de trabajo, la ciudad de Plaza Huincul albergó la 38ª Asamblea Ordinaria del Consejo Provincial de Discapacidad, un espacio clave de participación que reunió a representantes de 28 localidades de la provincia.

El encuentro, enmarcado en la Ley Provincial 3.157 vigente desde 2017, marcó la primera de las cuatro asambleas previstas para este año en distintas regiones neuquinas. La actividad fue abierta al público y contó con una importante participación de vecinos, organizaciones y referentes institucionales.

La directora de Discapacidad del municipio local, Carina Rodríguez, destacó que la asamblea permitió continuar fortaleciendo políticas públicas inclusivas y promover el trabajo articulado entre el Estado y la comunidad.

Ejes de trabajo y principales temas

Los ejes abordados surgieron de la agenda definida en la última asamblea realizada en Andacollo. Entre las principales problemáticas tratadas se destacaron:

Acceso a la salud

Transporte y movilidad

Educación inclusiva

Accesibilidad en infraestructura

Perspectiva de género en discapacidad

Si bien estaba prevista la participación de autoridades del Ministerio de Salud, finalmente no pudieron asistir, lo que generó expectativas para el próximo encuentro.

Uno de los anuncios más relevantes se dio en el área educativa, donde se propuso avanzar en capacitaciones con puntaje docente en perspectiva de discapacidad, destinadas a todo el personal educativo de la provincia.

Preocupación por el contexto nacional

Durante la asamblea, se reiteró la preocupación por el impacto de las políticas nacionales en el área de discapacidad. Desde el COPRODIS se señaló que el sector continúa en situación de emergencia, especialmente por dificultades en el acceso a prestaciones, demoras en pagos y recortes en programas.

Uno de los puntos más críticos mencionados fue el funcionamiento del programa Incluir Salud, que brinda cobertura a personas con pensiones no contributivas y que actualmente presenta importantes falencias.

También se abordaron las complicaciones en el transporte público tras la quita de subsidios nacionales, lo que afecta directamente el acceso al derecho de gratuidad para personas con discapacidad.

Respuestas provinciales y desafíos

A pesar del contexto, desde la provincia se valoró el sostenimiento de políticas públicas a través de la Subsecretaría de Discapacidad y programas de asistencia económica para personas en situación de vulnerabilidad.

En ese marco, se planteó la necesidad de fortalecer herramientas provinciales y locales para cubrir los vacíos dejados por Nación, así como avanzar en el cumplimiento del cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en organismos estatales.

Las conclusiones de cada comisión serán trabajadas a lo largo del año y presentadas en las próximas asambleas, con el objetivo de consolidar propuestas concretas que mejoren la calidad de vida del colectivo.

“Tenemos un gran desafío por delante, pero seguimos trabajando con compromiso y con las puertas abiertas a la comunidad”, concluyó Rodríguez.