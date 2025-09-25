Plaza Huincul e YPF plantaron 150 árboles en el basurero a cielo abierto de la ciudad

En el marco del Día de la Conciencia Ambiental, la Municipalidad de Plaza Huincul, en articulación con YPF y el INTA, llevó adelante una importante jornada de plantación de árboles en el basurero a cielo abierto de la ciudad, ubicado en la zona sur.

La iniciativa forma parte del plan de saneamiento y remediación ambiental que el Ejecutivo municipal impulsa con el objetivo de transformar el predio en un espacio más saludable y amigable con el entorno.

Durante la actividad se plantaron 150 especies arbóreas donadas por el Complejo Industrial YPF, con la colaboración técnica del INTA. Los árboles fueron distribuidos estratégicamente en el perímetro del basural, conformando una cortina forestal para mitigar los efectos del viento y comenzar a revertir el impacto ambiental de la zona.

“En esta gestión se tomó la determinación de acondicionar y remediar parte de la afectación que tenemos en la ciudad”, señaló Matías Herrera, director municipal de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene.

La acción se enmarca dentro de una estrategia integral de recuperación ambiental que prevé nuevas intervenciones progresivas en áreas degradadas, con el acompañamiento de instituciones y empresas comprometidas con el desarrollo sostenible.