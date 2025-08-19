Plaza Huincul: demoraron a un hombre con un arma de fuego y estupefacientes

En la tarde de ayer lunes, personal del Departamento Comando Radioeléctrico CCO del Área I Plaza Huincul llevó adelante un procedimiento que culminó con la demora de un sujeto y el secuestro de un arma de fuego.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:47 horas en la intersección de calles Martinelli y avenida Schreiber. Según se informó, un masculino fue interceptado luego de que, momentos antes, habría efectuado disparos en la vía pública.

Durante el cacheo preliminar, los uniformados constataron que el individuo tenía en su poder un arma de fuego y sustancias presuntamente estupefacientes, que fueron secuestradas.

De inmediato se dio intervención a personal de Comisaría Sexta y de la División Antinarcóticos CCO, quienes realizaron las diligencias de rigor.

Desde la fuerza destacaron la rápida respuesta del personal que permitió evitar un hecho de mayor gravedad.