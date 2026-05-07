Plaza Huincul demolió el anfiteatro ubicado junto a la Escuela 159

La Municipalidad de Plaza Huincul concretó la demolición del anfiteatro lindante a la Escuela Primaria N° 159 del barrio 25 de Mayo, en respuesta a los pedidos realizados por vecinos del sector y por la comunidad educativa del establecimiento.

Según se informó, la medida fue adoptada tras distintas inquietudes relacionadas con situaciones de inseguridad y el uso inadecuado del espacio público.

Desde el municipio indicaron que la intervención busca mejorar las condiciones del entorno escolar y brindar mayor tranquilidad tanto a estudiantes como a las familias y residentes del barrio.

La demolición se llevó adelante durante las últimas horas con maquinaria y personal municipal, avanzando así con una solicitud que había sido planteada reiteradamente por los habitantes de la zona.