Plaza Huincul conmemoró los 30 años de la Pueblada y reafirmó la memoria colectiva

A 30 años de la histórica Pueblada, la comunidad de Plaza Huincul participó de una jornada de reflexión y memoria destinada a recordar uno de los acontecimientos sociales más importantes de la región.

Durante el encuentro se presentó el libro “Pueblada: dignidad, valores, trabajo, lucha”, escrito por Víctor Troncoso, y se proyectó el documental “Pueblada: 30 años”, realizado por los comunicadores locales Claudio Burgos y Jorge Giménez. Ambas producciones recuperan testimonios, vivencias y el contexto histórico de una lucha que marcó a toda la comarca.

En reconocimiento a su aporte cultural e histórico, el Concejo Deliberante de Plaza Huincul y la Legislatura de Neuquén entregaron declaraciones de interés a los autores de las obras.

Desde la Municipalidad destacaron que la iniciativa buscó fortalecer la memoria colectiva y transmitir a las nuevas generaciones el significado de una movilización que trascendió las fronteras de la comarca para convertirse en un símbolo de organización, participación ciudadana y defensa de los derechos de la comunidad.