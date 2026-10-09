PLAZA HUINCUL: CAPACITARÁN A ESTUDIANTES EN SEGURIDAD VIAL CON REALIDAD VIRTUAL

La jornada se realizará el 14 de octubre en la EPET N.º 10 y estará destinada a estudiantes del ciclo básico. La propuesta busca concientizar sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Plaza Huincul llevará adelante una jornada de educación y concientización vial en la EPET N.º 10. La actividad se desarrollará el próximo 14 de octubre, en ambos turnos, mañana y tarde.

El secretario del área, Ramón Lecaro, explicó que la iniciativa busca fortalecer la prevención y promover el respeto por las normas de tránsito, especialmente entre los adolescentes.

La capacitación estará destinada principalmente a estudiantes de primero y segundo año e incorporará cinco dispositivos de realidad virtual, mediante los cuales los participantes podrán experimentar cómo se percibe la conducción bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias.

La directora de la institución, Lorena Almendra, destacó la importancia de trabajar con los jóvenes en la construcción de hábitos responsables y en el respeto por la vida propia y la de los demás. Desde el área de Tránsito, Roxana Valenzuela señaló que la propuesta apunta a renovar las estrategias de enseñanza y hacerlas más atractivas para los estudiantes.

Cámaras de control: destacan cambios en el tránsito

Durante la entrevista, Lecaro también señaló que se observa un mayor respeto por las normas de tránsito en la avenida San Martín desde la puesta en funcionamiento de las cámaras de control.

Según indicó, se advierte una mayor atención al semáforo, al uso del cinturón de seguridad y a la prohibición de utilizar el celular mientras se conduce.

Por su parte, el asesor legal Carlos Meisen explicó que las cámaras instaladas registran infracciones objetivas, como cruzar con el semáforo en rojo o detenerse sobre la senda peatonal, y sostuvo que el municipio cuenta con facultades para implementar estos controles.

La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el municipio para mejorar la seguridad vial y reducir las situaciones de riesgo tanto en las calles de la ciudad como en la Ruta Nacional 22.