Plaza Huincul avanza con un plan para transformar el basural a cielo abierto

El municipio de Plaza Huincul avanza en un proyecto integral para reconvertir el basural a cielo abierto y mejorar el tratamiento de los residuos urbanos. Así lo explicó Rodrigo Carrasco, subsecretario de Industria y Tecnología, quien detalló que la propuesta impulsada por el intendente Claudio Larraza contempla la creación de una “fosa de rechazo” con control técnico y ambiental, destinada únicamente a los residuos que no puedan recuperarse ni reciclarse.

Carrasco indicó que el objetivo es reducir al mínimo la cantidad de basura enterrada mediante la separación en origen, el compostaje domiciliario y la recuperación de materiales reciclables como plásticos, cartón, vidrio y metales. “Entendemos que solamente entre el 15 y el 20 por ciento de los residuos domiciliarios termina siendo realmente basura”, explicó.

El funcionario remarcó que el acceso al predio seguirá habilitado para los vecinos, aunque con controles y sectores específicos para cada tipo de residuo. También adelantó que los recicladores continuarán trabajando en el lugar, pero dentro de un sistema organizado y seguro, con identificación y espacios asignados según el tipo de material que recuperan.

Además, reconoció que las quemas a cielo abierto representan uno de los principales problemas ambientales del basural y aseguró que el nuevo esquema buscará evitar esas prácticas mediante mayor control y ordenamiento del predio.

Durante la entrevista también se mencionó el proyecto alternativo impulsado por el vecino Gastón Charpentier, quien sostiene que es posible tratar la totalidad de los residuos sin necesidad de enterramiento ni quema. Carrasco señaló que el municipio conoce la propuesta y aseguró que las puertas están abiertas para sumar ideas y experiencias que permitan mejorar el sistema de gestión ambiental.

Desde el municipio destacaron que el proyecto será implementado por etapas y que también incluye campañas de educación ambiental en escuelas e instituciones de la comarca.