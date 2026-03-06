Plaza Huincul acordó con la Provincia una baja en el costo de la energía y un nuevo ordenamiento tarifario

En la residencia de Gobierno de Neuquén, el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, firmó junto al gobernador de la Provincia, Rolando Figueroa, y el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, un Acta Acuerdo que establece una reducción en el costo de abastecimiento de energía eléctrica y un esquema transitorio de ordenamiento tarifario para organismos públicos.

El convenio dispone que la Provincia, a través del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), aplicará una reducción del 7% sobre la tarifa mayorista que se cobra a la distribuidora local. La medida comenzará a impactar a partir de los consumos correspondientes a marzo de 2026.

Además, los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul acordaron unificar, por un plazo máximo de dos años, las subcategorías tarifarias aplicables a los organismos públicos, estableciendo una única categoría por segmento.

La iniciativa busca avanzar hacia un esquema más equitativo, transparente y técnicamente fundamentado. Durante ese período se llevará adelante una revisión integral del cuadro tarifario con el objetivo de eliminar las subcategorías diferenciadas para organismos públicos y establecer criterios basados en parámetros técnicos y en el consumo real, conforme a la normativa provincial vigente.

“Logramos resolver con esta firma entre Provincia, los municipios de Plaza Huincul y Cutral Co, EPEN y la Cooperativa Copelco, una situación de larga data que incluía deudas y un cuadro tarifario que será equiparado. Además, se establece una tendencia a resolverlo dentro de los próximos dos años”, explicó Mario Moya, presidente del Directorio del EPEN.

El funcionario recordó que “este litigio venía desde 2018, pandemia de por medio, y requería este ordenamiento y reajuste en las deudas y planes de pago para poder planificar de cara al futuro”.

Por su parte, el intendente Claudio Larraza calificó el avance como “un hecho histórico” y destacó el trabajo conjunto realizado para destrabar un conflicto que se extendía desde hace años. “Hay un gran trabajo compartido para normalizar errores que se arrastraban desde hace mucho tiempo y ordenarlos representa una solución para nuestra comunidad”, afirmó.

El acuerdo también contempla la homologación judicial del convenio para dar por finalizados los procesos en trámite vinculados al cuadro tarifario eléctrico, aportando previsibilidad institucional y cerrando un conflicto que se encontraba en discusión.