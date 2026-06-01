Plaza Huincul abre inscripciones para la Tecnicatura Universitaria en Yacimientos No Convencionales

La Subsecretaría de Capacitación de la Municipalidad de Plaza Huincul informó la apertura de inscripciones para la Tecnicatura Universitaria en Yacimientos No Convencionales, una propuesta académica que será dictada por la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

En esta oportunidad se habilitarán 30 cupos para quienes deseen formarse en una de las áreas estratégicas vinculadas al desarrollo de la industria hidrocarburífera de la región.

Las inscripciones se realizarán de manera presencial en la sede de la Subsecretaría de Capacitación, ubicada en Avenida del Libertador 517, barrio Central, y se desarrollarán únicamente durante dos jornadas:

Miércoles 3 de junio , de 15 a 17 horas.

, de 15 a 17 horas. Jueves 4 de junio, de 19:30 a 22 horas.

Desde el área municipal recordaron que el único requisito para acceder a la inscripción es contar con el título secundario completo.

La cursada dará inicio el próximo 9 de junio, brindando una nueva oportunidad de capacitación universitaria para jóvenes y adultos interesados en incorporarse a un sector clave para la economía neuquina.

Las autoridades destacaron la importancia de esta oferta educativa para fortalecer la formación de recursos humanos especializados y ampliar las posibilidades de inserción laboral en la actividad energética.