Plaza Huincul: 42 trabajadores municipales pasan a planta permanente

La Municipalidad de Plaza Huincul anunció el pase a planta permanente de 42 agentes municipales, un proceso realizado mediante orden de mérito y fruto de la gestión conjunta entre el Ejecutivo local y el gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

La medida apunta a reconocer el compromiso, la trayectoria y la responsabilidad de las y los empleados que se desempeñan en distintas áreas del municipio, al tiempo que busca otorgar mayor estabilidad laboral y fortalecer la calidad de los servicios brindados a la comunidad.

El intendente Claudio Larraza destacó el trabajo articulado con ATE, el diálogo sostenido y el respeto por los mecanismos institucionales que permitieron avanzar en políticas de empleo “claras, transparentes y orientadas al fortalecimiento del Estado local y la dignificación de la labor municipal”.

Para formalizar el paso a planta, el miércoles 26 de noviembre por la mañana se realizará un acto oficial en el que se entregarán los decretos correspondientes a los 42 nuevos agentes permanentes.