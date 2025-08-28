Piden la adhesión a la ley provincial que garantiza el uso de baños públicos para pacientes con colitis ulcerosa

Verónica Marifil, madre de una paciente con colitis ulcerosa, reclamó la adhesión a la normativa provincial que permite a quienes padecen esta enfermedad acceder de manera inmediata a los baños públicos mediante una credencial oficial.

La mujer explicó que en Neuquén ya rige una ley que respalda este derecho, otorgando a los pacientes una credencial que acredita su condición, lo que facilita el uso de sanitarios en espacios públicos y privados de acceso público.

Marifil comentó que mantuvo un diálogo con el presidente del Concejo Deliberante para solicitar que la comarca adhiera a la ley provincial, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

“Lo que pido es una ordenanza que adhiera a la ley provincial y que permita a los pacientes contar con una credencial en nuestra zona. De esa manera evitamos inconvenientes a la hora de necesitar el uso urgente de un baño”, señaló.

El pedido busca dar una solución concreta a las personas que conviven con esta enfermedad crónica, quienes muchas veces enfrentan situaciones de urgencia que afectan su calidad de vida y requieren de una respuesta rápida por parte de las instituciones locales.