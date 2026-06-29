Piden informes sobre la tasa vial y su continuidad en Plaza Huincul queda en duda

El Concejo Deliberante de Plaza Huincul aprobó un nuevo pedido de informes para conocer cuánto se recaudó y cuál fue el destino de los fondos de la tasa vial, a casi dos años de su implementación.

El concejal Fernando Doroschenco cuestionó que el Ejecutivo municipal no haya cumplido con la obligación de remitir informes trimestrales al cuerpo legislativo, tal como establece la ordenanza. El único dato oficial disponible corresponde a un informe de la Sindicatura, que indicó que entre julio de 2024 y junio de 2025 se recaudaron cerca de 550 millones de pesos, destinados principalmente a la construcción de la playa de estacionamiento del complejo de departamentos frente al Hospital.

El edil también manifestó preocupación por el estado de las calles y por la deuda que el municipio mantiene con la Cooperativa Copelco por el subsidio al transporte urbano, que alcanzaría los tres meses de atraso.

Además, recordó que la tasa vial vence el próximo 23 de julio y deberá ser renovada por el Concejo Deliberante. Según Doroschenco, si la votación se realizara hoy, la ordenanza no contaría con los votos necesarios para su continuidad.

Como alternativa, el concejal adelantó que impulsará un proyecto para financiar el transporte público con una partida proveniente de la recaudación por patentes, independizando ese servicio de los fondos de la tasa vial.