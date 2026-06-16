Piden ayuda para una familia de Cutral Co tras un grave accidente: el sostén del hogar quedó internado con fractura de fémur

Una familia de Cutral Co atraviesa un difícil momento luego de sufrir un grave accidente de tránsito ocurrido el pasado viernes por la noche. Belén Martínez y su esposo circulaban en motocicleta cuando fueron embestidos por una camioneta Ford Ranger, cuyo conductor presuntamente se encontraba en estado de ebriedad y se dio a la fuga tras el impacto.

Según relató Belén, el siniestro ocurrió cuando regresaban de trabajar. Producto del choque, su esposo sufrió una fractura de fémur y permanece internado en el Hospital de Complejidad VI, a la espera de una intervención quirúrgica. La mujer también resultó lesionada y denunció que, tras la colisión, fue arrastrada varios metros por la camioneta cuando su cartera quedó enganchada al vehículo.

La familia, compuesta por seis hijos, enfrenta ahora una complicada situación económica. Tanto Belén como su esposo trabajan de manera independiente realizando instalaciones de DirecTV y tareas de electricidad, por lo que actualmente no cuentan con ingresos al encontrarse ambos imposibilitados de trabajar.

Ante la urgencia, organizaron una tómbola solidaria para recaudar fondos destinados a la compra de los clavos quirúrgicos que necesita el paciente para la operación. Según explicó la mujer, el costo estimado de los insumos médicos ronda entre tres y cuatro millones de pesos, mientras que la provisión a través del sistema público podría demorar varios meses.

Además de los gastos médicos, la familia debe afrontar costos diarios relacionados con la internación, traslados y la manutención de sus hijos.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante transferencias al alias BeluMartinez.CCO, correspondiente a la cuenta de Rocío Belén Martínez. También pueden comunicarse al teléfono 299-659-4784 para adquirir números de la tómbola o brindar otro tipo de ayuda.

Desde la familia agradecieron las muestras de solidaridad recibidas hasta el momento y apelaron a la colaboración de la comunidad para afrontar este difícil proceso de recuperación.