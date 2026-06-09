Piden ayuda para adaptar la vivienda de Catalina Galceran y acompañar su recuperación

La familia de Catalina Galceran lanzó una campaña solidaria para reunir fondos destinados a reacondicionar su vivienda y afrontar los gastos que demanda el largo proceso de recuperación que atraviesa la joven desde noviembre pasado.

Según explicó su madre, Paola Marifil, la casa deberá ser adaptada para que Catalina pueda desplazarse sin obstáculos cuando reciba el alta médica. Entre las reformas necesarias se encuentran la ampliación de accesos, modificaciones en el baño, nuevas aberturas y espacios adecuados para una silla de ruedas y una futura cama ortopédica.

A pesar de las dificultades, la familia destacó importantes avances en la recuperación de Catalina. Actualmente ya mueve brazos y piernas, está consciente y recuperó gran parte de su personalidad, aunque todavía no puede hablar ni movilizarse por sus propios medios.

“Hoy ya es la misma Cata de siempre, con sus bromas y su forma de ser. Es una luchadora increíble”, expresó emocionada su madre.

La joven permanece internada en un centro de rehabilitación de Buenos Aires, donde continúa recibiendo tratamientos especializados. Sin embargo, la permanencia fuera de Neuquén genera importantes gastos de alojamiento, traslados, medicamentos y asistencia permanente.

Por este motivo, familiares y amigos solicitan la colaboración de la comunidad para afrontar las obras necesarias en la vivienda y acompañar el proceso de recuperación.

Quienes deseen ayudar pueden realizar una transferencia al alias: puerto.pelon.miel

La cuenta está a nombre de Paola Beatriz Marifil.

Desde la familia agradecieron el acompañamiento recibido hasta el momento y destacaron que cada aporte representa una ayuda fundamental para que Catalina pueda regresar a su hogar en las mejores condiciones posibles.