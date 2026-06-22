Petroleros Privados respaldan el proyecto de GNL y destacan su potencial para generar empleo y desarrollo

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa manifestó su respaldo al proyecto de ley que impulsa el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL), al considerar que se trata de una iniciativa clave para el crecimiento de la industria energética, la generación de empleo y el futuro productivo de la región.

Desde la organización sindical señalaron que el desarrollo del GNL representa una oportunidad histórica para ampliar la producción de gas, acceder a nuevos mercados internacionales y consolidar a Vaca Muerta como uno de los principales motores del desarrollo energético argentino.

El secretario general del gremio, Marcelo Rucci, sostuvo que el proyecto llega en un momento decisivo para el sector. “Nosotros lo vemos bien, porque es ahora o nunca”, afirmó al referirse a la necesidad de avanzar con herramientas que permitan potenciar la actividad y garantizar nuevas inversiones.

Rucci destacó además que la iniciativa podría significar un fuerte impulso para la producción hidrocarburífera de la región. “Será el salto que se necesita para prácticamente duplicar la producción actual, abrir nuevos mercados y generar los recursos necesarios para contribuir al desarrollo de todos los neuquinos, como lo venimos haciendo los trabajadores petroleros desde siempre”, expresó.

Desde el sindicato remarcaron que los trabajadores petroleros han sido protagonistas fundamentales de la transformación productiva de la Cuenca Neuquina durante los últimos años, permitiendo que la industria alcance estándares de competitividad a nivel mundial.

En ese contexto, consideraron que el proyecto de GNL permitirá sostener la actividad a largo plazo y multiplicar las oportunidades laborales para las futuras generaciones, fortaleciendo el arraigo y el crecimiento económico de las comunidades vinculadas a la actividad.

La conducción gremial también hizo referencia a los cambios que atraviesa la matriz energética global y sostuvo que Argentina debe aprovechar el rol del gas natural como energía de transición. “Ante el avance de las energías limpias, sacar y comercializar el gas ahora es darle una oportunidad de trabajo a la gente, en lugar de que quede en el subsuelo sin haberlo explotado”, señaló Rucci.

Finalmente, el dirigente insistió en la necesidad de avanzar con proyectos que permitan monetizar los recursos disponibles. “Si avanza la energía limpia, no nos podemos quedar con el gas en el subsuelo”, concluyó.

Desde Petroleros Privados reafirmaron su compromiso con todas las iniciativas que promuevan más empleo, más producción y más desarrollo para la región, destacando que Neuquén cuenta con los recursos, los trabajadores y la capacidad necesaria para liderar una nueva etapa del desarrollo energético argentino.