Petrolero Argentino celebrará el Día del Hincha con música, sorteos y entrada gratuita

El Club Petrolero Argentino de Plaza Huincul celebrará el próximo 13 de mayo el tradicional Día del Hincha con una jornada especial destinada a toda la familia y simpatizantes de la institución.

El festejo se llevará adelante desde las 18 horas en la cancha auxiliar del club y contará con entrada libre y gratuita.

Durante la celebración habrá sorteos, bandas en vivo y distintas actividades para compartir entre socios, hinchas y vecinos de la comarca.

Desde la institución invitaron a la comunidad a participar de una tarde de encuentro y festejo, acompañando los colores del “Naranja” en una nueva edición del Día del Hincha.