Persistir llega al barrio Otaño con encuentros gratuitos de acompañamiento en adicciones

La organización Persistir continúa desarrollando sus actividades en distintos puntos de la ciudad y este jueves realizará una nueva jornada en la sede del barrio Otaño, con dos encuentros destinados tanto a personas que atraviesan situaciones de adicción como a sus familias.

Nara Díaz, integrante del espacio, explicó que la propuesta forma parte de un trabajo sostenido que ya se viene realizando desde el año pasado, con el objetivo de acercar herramientas y acompañamiento a más vecinos. “La idea es poder ir de barrio en barrio para llegar a quienes quizás no pueden trasladarse hasta nuestra sede”, señaló.

La jornada comenzará con el grupo de “primera escucha” o pretratamiento, destinado a personas que atraviesan consumos problemáticos. Este espacio se desarrollará de 15 a 17 horas y busca brindar contención, orientación y herramientas para iniciar un proceso de recuperación, ya sea dentro de la organización o mediante otras alternativas, como tratamientos ambulatorios o internaciones.

Luego, de 17 a 19 horas, se realizará un segundo encuentro orientado a familiares y vínculos cercanos. En este espacio se trabaja en la contención y el acompañamiento, brindando herramientas para afrontar la situación y colaborar en el proceso de quien atraviesa una adicción.

Desde Persistir destacaron que muchas veces son los familiares quienes primero se acercan en busca de ayuda, y remarcaron la importancia de sostener estos espacios para acompañar tanto a pacientes como a su entorno.

Las actividades son gratuitas, aunque se solicita confirmar asistencia previamente al número 2995 462678.

Con esta iniciativa, la organización busca fortalecer el acompañamiento comunitario y facilitar el acceso a herramientas de prevención y tratamiento en distintos barrios de Cutral Co.