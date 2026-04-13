Pelea entre jóvenes a la salida de un boliche generó preocupación y polémica por la falta de intervención

Un violento episodio entre jóvenes ocurrido en la madrugada a la salida de un local bailable generó incertidumbre y preocupación entre vecinos, luego de que se difundieran imágenes del hecho.

Según pudo saber este medio, dos mujeres protagonizaron una fuerte pelea en la vía pública, en un contexto donde ambas evidenciaban un alto grado de alcoholización. En los videos se observa cómo se agreden físicamente durante varios minutos, sin que nadie logre intervenir para separarlas.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la presencia de un patrullero policial en el lugar, cuyos efectivos no habrían intervenido durante el desarrollo del conflicto, lo que generó cuestionamientos por parte de quienes presenciaron la escena.

Asimismo, también sorprendió la actitud de las personas presentes, ya que a pesar de la violencia del enfrentamiento, no se registraron intentos concretos por frenar la pelea.

El hecho reabre el debate sobre el consumo de alcohol en la vía pública, la responsabilidad social ante este tipo de situaciones y el rol de las fuerzas de seguridad en la prevención de hechos violentos.