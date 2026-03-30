Pelea entre empleados terminó con un herido en la baldosera de Huincul

Un violento episodio se registró este lunes por la mañana en la fábrica de baldosas ubicada en el barrio Central, donde dos empleados protagonizaron una pelea que dejó como saldo a uno de ellos con una lesión cortante.

Según información confirmada por fuentes oficiales, el hecho ocurrió alrededor de las 8 y no dentro del edificio municipal, como se había indicado en un primer momento. Ambos involucrados son trabajadores bajo la modalidad de decreto y mantenían diferencias personales desde hace tiempo.

De acuerdo a los primeros datos, la discusión derivó en una pelea física en la que uno de los hombres cayó al suelo y sufrió una herida en la cabeza. Si bien el lesionado manifestó haber sentido que fue apuñalado, la policía no encontró ningún arma blanca en el lugar, por lo que se investiga si la lesión se produjo producto de la caída.

El herido fue trasladado al hospital local, donde recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

En el lugar intervino personal policial, que avanza con la investigación tras la denuncia realizada. El predio donde ocurrió el hecho alberga varias dependencias como la bloquera, adoquinera y textil, bajo la órbita del área dirigida por Martín Sandoval.

El episodio generó preocupación, ya que ocurrió en horario y ámbito laboral. Ahora se espera que las autoridades determinen posibles sanciones y evalúen medidas para evitar nuevos conflictos entre los trabajadores involucrados.