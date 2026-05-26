Patricia González fue electa como nueva decana de la UTN Facultad Regional Neuquén

La ingeniera Patricia González fue electa como nueva decana de la Facultad Regional Neuquén de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y asumirá el cargo el próximo 10 de septiembre. Se convertirá en la primera mujer en ocupar el decanato en la sede neuquina y la segunda en toda la historia de la UTN.

En diálogo con Radio Fuego, González expresó su alegría por este nuevo desafío y destacó que buscará dar continuidad a la gestión que encabezó durante los últimos 18 años junto al actual decano, Pablo Likovsky.

Entre los principales objetivos de su futura gestión mencionó la consolidación institucional, el fortalecimiento del vínculo con la comunidad y la incorporación de una nueva carrera de grado, con posibilidades vinculadas a ingeniería en sistemas, industrial o licenciaturas relacionadas con procesos químicos y yacimientos digitales.

La futura decana también se refirió al complejo contexto económico que atraviesan las universidades nacionales, aunque remarcó la importancia estratégica de la Facultad Regional Neuquén en una región atravesada por el crecimiento de Vaca Muerta y la demanda de formación técnica y profesional.

Además, valoró el trabajo que la UTN viene realizando en Cutral Co, Plaza Huincul y otras localidades de la provincia, tanto con carreras universitarias como con el Colegio Tecnológico y programas de formación en oficios.

Durante la entrevista, González también habló sobre el rol de las mujeres en espacios de conducción y recordó las dificultades que enfrentó como madre y profesional en ámbitos históricamente dominados por hombres. “No lo hablo desde lo que leí, sino desde lo que viví”, afirmó.

Finalmente, destacó el compromiso del equipo de trabajo de la facultad y aseguró que continuará impulsando una gestión basada en el consenso, la escucha y el desarrollo regional.