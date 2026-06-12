Parrilli impulsa una ley para limitar los honorarios en ejecuciones de deudas provinciales

La diputada provincial Lorena Parrilli volvió a reclamar cambios en el sistema de cobro de deudas ejecutadas por la Fiscalía de Estado y estudios jurídicos vinculados a organismos públicos, al considerar que los honorarios que se aplican son “exorbitantes” y terminan convirtiendo pequeñas deudas en montos impagables.

La legisladora recordó que en 2022 presentó un proyecto para establecer un tope del 30% sobre el capital adeudado para el cobro de honorarios e intereses, iniciativa que fue archivada. Ahora volvió a presentar la propuesta, incorporando un artículo que limita esos costos para evitar que multas o tasas impagas de bajo valor deriven en deudas millonarias.

Parrilli también cuestionó la falta de respuestas a pedidos de informes realizados a la Fiscalía de Estado y denunció la ausencia de transparencia sobre el destino de los fondos recaudados mediante estos procesos judiciales. Además, señaló que muchos contribuyentes se enteran de las ejecuciones cuando ya tienen embargos o intimaciones avanzadas.

Con el objetivo de reunir testimonios y sumar apoyo a la iniciativa, la diputada convocó a una reunión abierta para el próximo 17 de junio en la ciudad de Neuquén y anunció que también organizarán encuentros virtuales para vecinos del interior de la provincia afectados por esta situación.

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