Paro en el Tesoro Regional: La Bancaria rechaza el cierre de dependencias del Banco Central

El secretario general de la Asociación Bancaria de Neuquén, Francisco Melo, se refirió al paro que llevan adelante trabajadores del Tesoro Regional en rechazo a la decisión del Banco Central de cerrar varias dependencias en el interior del país.

Melo explicó que los tesoros regionales cumplen un rol clave dentro del sistema financiero: “Son los encargados de abastecer a las entidades bancarias del dinero necesario para operar y también de recibir el excedente que manejan. Es como un gran depósito mayorista de efectivo”, detalló. En Neuquén, el Tesoro Regional está ubicado en la intersección de calles Artigas y San Martín.

El conflicto surge a partir de una resolución del Banco Central que dispone el cierre de 12 de los 21 tesoros regionales existentes, medida que, según el dirigente sindical, dejaría a 32 trabajadores sin empleo. “Nos oponemos por la defensa de las fuentes laborales, pero también porque los argumentos no se condicen con la realidad”, sostuvo Melo.

Desde la entidad bancaria argumentan que el uso de dinero en efectivo ha disminuido debido al crecimiento de los medios electrónicos. Sin embargo, desde La Bancaria aseguran que el circulante sigue siendo utilizado en niveles similares a años anteriores. “No es cierto que haya bajado significativamente el uso del efectivo”, afirmó.

Además, advirtió que el cierre de estas dependencias podría generar mayores costos operativos para los bancos. “Si necesitan dinero, tendrían que traerlo desde Buenos Aires, lo que implica traslados más costosos que luego se trasladan a los usuarios”, explicó.

En cuanto a la situación en Neuquén, Melo aclaró que el tesoro local no está incluido en la lista de cierres, aunque igualmente se sumaron a la medida de fuerza. Durante la jornada, el edificio permaneció sin atención y con presencia sindical para garantizar el paro. “Estamos asegurando que no ingrese ni salga ningún camión de caudales”, indicó.

Respecto al impacto en los servicios bancarios, el dirigente señaló que la actividad se desarrolla con normalidad siempre que las entidades cuenten con dinero disponible: “No debería haber inconvenientes en la atención ni en la recarga de cajeros, salvo que algún banco no haya tomado previsiones”.

El reclamo se enmarca en un contexto de tensión con el Gobierno nacional por las políticas hacia el Banco Central, y desde el gremio no descartan profundizar las medidas si no hay una revisión de la decisión.