Paro en el área de Medicina General del Hospital de Complejidad VI

Desde esta mañana, los profesionales del área de Medicina General del Hospital de Complejidad VI llevan adelante una medida de fuerza en reclamo por la falta de incorporación de nuevos médicos.

La dirigente de ATE, Anabella Cuevas, informó que son 16 los profesionales que actualmente cubren todos los sectores del hospital y los centros de salud dependientes, lo que genera una sobrecarga laboral constante.

“Estamos pidiendo desde agosto al Ministerio de Salud que incorpore, al menos, un médico más como refuerzo. La demanda en la comarca es muy alta, los profesionales terminan agotados y muchos se van al sector privado”, explicó Cuevas.

Durante la jornada, los trabajadores realizarán una asamblea interna para definir los próximos pasos en caso de no obtener una respuesta a su reclamo.

Según detalló la dirigente, la adhesión al paro es total (100%), garantizándose únicamente la atención en el servicio de guardia.

El personal espera una pronta intervención del Ministerio para evitar el agravamiento de la situación, ya que la falta de recursos humanos impacta directamente en la atención a la comunidad.