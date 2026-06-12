Paladino respaldó el pedido de pruebas a Pérez: “Si tiene elementos, que los presente en la Fiscalía”

La concejal de Cutral Co y presidenta del Partido Justicialista local, María Elena Paladino, se refirió a la situación generada tras las declaraciones del concejal Omar Pérez sobre presuntos vínculos entre el narcotráfico y la ciudad, y respaldó la decisión del Concejo Deliberante de exigir que presente las pruebas correspondientes ante la Justicia.

Paladino recordó que durante la sesión en la que se resolvió intimar a Pérez, tanto ella como el concejal Hugo Deisner manifestaron públicamente su disposición a acompañarlo a la Fiscalía para formalizar la denuncia. “Es una acusación muy grave y queremos saber dónde estamos parados. Si tiene pruebas, que las presente”, sostuvo.

La edil aclaró que el objetivo no es impulsar una destitución ni un juicio político, sino que la situación se esclarezca. “No queremos sacarlo ni hacerle juicio político. Lo que pedimos es que aclare sus dichos porque esto genera preocupación en la comunidad”, expresó.

Además, señaló que también se sintió involucrada por la difusión de una fotografía tomada durante la asunción de autoridades del Partido Justicialista local, imagen que Pérez utilizó en sus publicaciones. “No quiero que se me relacione con algo de lo que no tengo conocimiento ni participación”, afirmó.

Paladino reconoció que existen comentarios y rumores sobre la problemática de las drogas en la ciudad, pero remarcó que las denuncias públicas deben estar respaldadas por pruebas concretas. “No podemos hablar de algo tan delicado sin evidencias. Hay muchas familias que luchan todos los días para sacar a sus hijos de ese problema”, indicó.

Respecto a la prórroga otorgada por el Concejo Deliberante hasta el próximo martes a las 9 de la mañana, la concejal manifestó que espera que Pérez presente la documentación que respalde sus acusaciones o, en su defecto, se retracte. “Como cuerpo tenemos que darle un cierre a este tema para que la ciudadanía tenga una respuesta clara. No creo que Omar quiera irse ni que lo vayamos a sacar, pero necesitamos saber si lo que dijo es cierto o no”, concluyó.