Pagan las becas Gregorio Álvarez

La Subsecretaría de Políticas Socioeducativas informa que este viernes 8 de agosto se realiza el pago correspondiente al mes en curso para los y las estudiantes beneficiarios de la Beca Provincial Gregorio Álvarez.

¿Quiénes perciben el beneficio en esta fecha?

🔹 Nivel Secundario: Segunda cuota

🔹 Nivel Inicial y Primario: Cuota única (destinada exclusivamente a ingresantes)

🔹 Nivel Superior: Cuota mensual

🔹 FinEs y FinEs TEC: Estudiantes que se encuentren cursando activamente

Los pagos se depositan en las cuentas bancarias informadas al momento de la inscripción al programa.

Para más información, pueden comunicarse a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación