Pagan las becas Gregorio Álvarez

La Subsecretaría de Políticas Socioeducativas informa que este viernes 8 de agosto se realiza el pago correspondiente al mes en curso para los y las estudiantes beneficiarios de la Beca Provincial Gregorio Álvarez.
¿Quiénes perciben el beneficio en esta fecha?
🔹 Nivel Secundario: Segunda cuota
🔹 Nivel Inicial y Primario: Cuota única (destinada exclusivamente a ingresantes)
🔹 Nivel Superior: Cuota mensual
🔹 FinEs y FinEs TEC: Estudiantes que se encuentren cursando activamente
Los pagos se depositan en las cuentas bancarias informadas al momento de la inscripción al programa.
Para más información, pueden comunicarse a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación