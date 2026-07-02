Padres y estudiantes del CPEM 6 reclamaron medidas de seguridad tras el episodio con un arma

La comunidad educativa del CPEM Nº 6 de Cutral Co llevó adelante este jueves una manifestación frente al establecimiento para exigir medidas concretas de seguridad, luego del grave episodio ocurrido días atrás, cuando un estudiante resultó herido por un disparo dentro de la institución.

La convocatoria se desarrolló sobre avenida Olascoaga, entre San Juan y Entre Ríos. Debido a las bajas temperaturas, la jornada consistió en una concentración en la vereda de la escuela, donde padres y alumnos exhibieron carteles con mensajes como: “Vinimos a construir nuestro futuro, no a poner en riesgo la vida”, “No queremos promesas, queremos acciones”, “La seguridad no es un privilegio, es un derecho” y “Sin seguridad no hay educación”.

Aunque la matrícula del establecimiento supera los 800 alumnos, la participación fue reducida. Sin embargo, los organizadores señalaron que el objetivo principal era reunir firmas para un petitorio que será presentado ante las autoridades.

Entre los principales reclamos figuran la incorporación de personal de seguridad, la instalación de un detector de metales, mayor control en los ingresos, acompañamiento psicológico para estudiantes, docentes y familias, además de un plan integral de prevención y actuación frente a situaciones de violencia.

Los padres remarcaron que estas medidas no solo deberían implementarse en el CPEM 6, sino también en el resto de las escuelas secundarias de la ciudad.

Asimismo, adelantaron que el petitorio será presentado tanto ante el Consejo Provincial de Educación como en la Defensoría y la Fiscalía, con el objetivo de obtener respuestas concretas y garantizar un entorno seguro para toda la comunidad educativa.